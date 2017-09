159

Até Ronaldo ficou de boca aberta com este cartão amarelo a Modric

Luka Modric ficou na estatística disciplinar do jogo do Real Madrid com o Borussia Dortmund graças a este cartão amarelo caricato, que viu por andar a medir a passo a distância entre a bola e a barreira antes de um livre do adversário. Cristiano Ronaldo, Casemiro e Sergio Ramos ficaram de boca aberta com a decisão do árbitro holandês Björn Kuipers