Atenção! Antonio Conte só fez isto porque a mulher lhe pediu...

Ao contrário do que é habitual, Antonio Conte surgiu na sala de imprensa com a barba por fazer e esse pormenor não passou despercebido, com os jornalistas a procurarem de imediato esclarecer o que se passava com o treinador do Chelsea. O italiano revelou que foi um pedido da mulher... e recusou tratar-se de algum tipo superstição.

"A minha mulher pediu que por uma vez na vida eu deixasse crescer a barba. Se sou supersticioso? Não, não. É só porque é a primeira vez... amanhã logo vemos se traz sorte. É a primeira vez que tento mudar a minha aparência, mas apenas porque a minha mulher me pediu. Espero chegar ao fim da temporada com uma grande barba", explicou Conte entre algumas gargalhadas.