90

0



Atrapalhação de Danilo já vem de longe...

Danilo foi dos jogadores mais criticado na derrota do Real Madrid frente ao Celta de Vigo, jogo da Taça do Rei, e os adeptos não o pouparam, não só com os assobios que se fizeram ouvir no Santiago Bernabéu, como também 'recuperaram' nas redes sociais o vídeo da apresentação do ex-FC Porto nos merengues no qual o brasileiro não ficou muito bem na fotografia...