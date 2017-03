0

Aubameyang 'embrulhou-se' com Eliseu e... pediu penálti

Em cima do apito para o intervalo, Pierre-Emerick Aubameyang 'embrulhou-se' com Eliseu e caiu na área do Benfica. O gabonês pediu penálti, mas o árbitro nada marcou. (Fotos: SportTV)