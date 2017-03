213

Aubameyang foi de 'bomba' para o estágio

Apesar da importância do encontro com o Benfica, os jogadores do Borussia Dortmund apenas esta manhá se juntaram para estágio. Num momento captado pelos jornalistas de Record, foi possível ver a estrela Pierre-Emerick Aubameyang chegar no seu impressionante Lamborghini... Quem também se juntou ao grupo foi o português Raphaël Guerreiro, que está em dúvida para o jogo.