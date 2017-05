365

0



Aubameyang pôs o "pé da argola" e logo foi avisado pelo Dortmund

Aubameyang terminou o campeonato alemão como melhor goleador (31 golos). Não se sabe se terá sido fruto dessa felicidade mas o que é certo é que - numa altura em que se fala da sua saída do Borussia Dortmund - disse em plena entrevista após o jogo com o Werder Bremen (4-3) que iria falar com o clube esta semana. Foi essa altura que foi avisado por um elemento da equipa técnica, que fazia de tradutor, que ainda havia a Taça para disputar.