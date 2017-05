0

Autocarro do Benfica recebido em festa na Luz

O autocarro do Benfica chegou ao Estádio da Luz por volta das 02h36 e foi recebido em festa por cerca de 15 adeptos encarnados, que aguardaram pela comitiva que viajou desde o Porto até Lisboa, depois do empate (2-2) com o Boavista a fechar o campeonato. [Fotos: Pedro Simões]