0

0



Avião de herói da 'Guerra das Estrelas' por pouco não colide com jacto comercial

Harrison Ford, veterano ator norte-americano que desempenha o papel de Han Solo, um dos heróis da saga 'Guerra das Estrelas', é protagonista de um episódio que continua em destaque um pouco por todo um Mundo, pelos piores motivos. Ford, que tem licença de piloto há vários anos, por pouco não colidiu com um avião de carreira da American Airlines no aeroporto John Wayne, em Santa Ana (Califórnia, Estados Unidos), 65 quilómetros a sul de Los Angeles. O ator de 74 anos, aos comandos do seu Aviat Husky, terá confundido uma zona de acesso com a pista e tentou aterrar, passando por cima do Boeing 737. "Aquele avião era para estar ali", terá comunciado Ford aos controladores. O episódio ocorreu no dia 13, mas agora a ABC News conseguiu estas novas imagens, captadas pelas câmaras de vigilância do aeroporto. Ford, recorde-se, escapou por pouco a um acidente com um

avião da II Guerra Mundial, no final de outubro de 2015.