'Avião do Ceará' anda a fazer estragos...

A brasileira Taty Tavares, considerada a "Musa do Forró" e com a sugestiva alcunha de "avião do Ceará", é muitas vezes comparada a Kim Kardashian pelos seus 106 cm de... traseiro. "Até somos parecidas, mas meu bumbum é maior", orgulha-se a bailarina... [Fotos: Divulgação / PressWoman]