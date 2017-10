Bakayoko prometeu pintar o cabelo de azul e... cá está ele!

"Mal marque o primeiro golo pelo Chelsea vou mudar a cor do meu cabelo. Possivelmente para azul". Foi assim que, no início do mês, o médio Tiémoué Bakayoko lançou uma espécie de desafio a si mesmo. Há duas semanas marcou (diante do Crystal Palace) e esta sexta-feira, à chegada para a concentração dos blues, lá apareceu ele... de cabelo azul!