Bale está lesionado? Irlandeses até celebraram com cerveja...

A casa de apostas Paddy Power decidiu esta terça-feira 'brincar' com a lesão de Gareth Bale e elaborou um bem humorado vídeo no qual o infortúnio do galês é celebrado por um adepto irlandês quase como se fosse já garantia de triunfo ante a turma galesa (as duas equipas estão separadas por 1 ponto e joga na próxima segunda-feira, na última jornada do Grupo D. No vídeo, o adepto abre várias cervejas e, pelo meio, vai fazendo pesquisas que vão desde viagens de avião para a Rússia, autocaravanas e - não podia faltar! - o preço da cerveja!