Gareth Bale integrado no treino do Real Madrid

Gareth Bale esteve na manhã desta segunda-feira no treino do Real Madrid e trabalhou com normalidade, deixando antever que poderá pelo menos ser convocado para o jogo da 2ª mão da Taça de Espanha, terça-feira, diante do Fuenlabrada. O galês sofreu uma lesão muscular na perna esquerda a 26 de setembro, diante do Dortmund. Presentes na sessão estiveram também Keylor e Kovacic