Balneário da Argentina cantou pelo seu herói: «Quero-te, Messi»

Lionel Messi levou a Argentina até ao Mundial'2018 com o seu hat trick no Equador (1-3). No balneário, durante a festa, os seus colegas renderam-se ao capitão: "Quero-te, Messi", cantaram os jogadores da alviceleste.