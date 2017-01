1142

Balneário do V. Setúbal cantou 'música de Éder'... em honra de Edinho

Fábio Cardoso, central do V. Setúbal, filmou o balneário dos sadinos após a vitória sobre o Sporting, onde se veem os jogadores a cantar a música feita em honra de Éder no Euro'2016... mas adaptada a Edinho, autor do golo que apurou a equipa para a final four da Taça CTT. "E foi o Edinho que os f...", entoaram os jogadores da casa. [Contém linguagem obscena]