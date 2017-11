Balotelli em fúria 'ensurdece' homem com um murro no banco de suplentes

Mario Balotelli não muda e na última jornada da Ligue 1 voltou a deixar marca, ao converter o penálti do qual resultou o golo do triunfo do Nice na receção ao Dijon, para depois de fazer expulsar já nos minutos finais ao disputar um lace com excessiva impetuosidade. Mas o episódio não podia ficar por ali. Não, quando o protagonista principal é Balotelli... Assim, depois de reclamar com um elemento da equipa de arbitragem chefiada por Olivier Thual, rumou aos balneários e pelo caminho desferiu uma pancada brutal no banco de suplente, que assustou e 'ensurdeceu' um dos elementos que estava sentado.