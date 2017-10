0

0



Balotelli: murros e palavrões ao intervalo do jogo com o Marselha

O Nice-Marselha parecia correr de feição para a equipa da casa, que vencia por 2-0 já aos 16 minutos, com golos de Balotelli e Seri. No entanto, a equipa visitante meteu mãos à obra e, ao intervalo, já vencia por 3-2. No caminho para os balneários, Balotelli mostrou todo o seu descontentamento, dando um murro no placard e dizendo alguns palavrões por causa dos "3 golos em 10 minutos". O jogo terminaria com a vitória do Marselha por 4-2.