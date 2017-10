0

0



Bancadas do Bernabéu 'inundadas' por bandeiras espanholas

Num dia marcado pelo polémico referendo realizado na Catalunha, os adeptos do Real Madrid 'responderam' desta forma, mostrando várias bandeiras espanholas nas bancadas do Santiago Bernabéu. Tudo num encontro em que do outro lado estava o Espanyol, uma equipa... catalã.