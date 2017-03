0

0



Banho de apoio para Bruno de Carvalho na Estufa Fria

Lotação esgotada na Estufa Fria, em Lisboa, com cerca de 680 pessoas no jantar de encerramento da campanha de Bruno de Carvalho. O presidente do Sporting foi muito acarinhado e aplaudido pelos presentes, onde se contaram, por exemplo, Jorge Jesus, Bessone Basto, João Lagos, Dias Ferreira ou Daniel Sampaio, só para citar alguns. [Fotos: Paulo Calado]