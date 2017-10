0

Barça adianta-se frente ao Málaga com golo irregular

O encontro entre o Barcelona e o Málaga arrancou com polémica, pois os catalães inauguraram o marcador logo aos 2', na sequência de um lance irregular. Deulofeu foi o autor do golo, mas a bola já tinha saído de campo quando Lucas Digne cruzou para o desvio certeiro do jogador espanhol.