0

0



Barca Velha e bolo de aniversário à espera de José Mourinho no balneário

Após a derrota do Manchester United, diante do Hull City, José Mourinho foi surpreendido no balneário com um bolo de aniversário e uma magnífica garrafa de Barca Velha, oferecida por Marco Silva. Desconhece-se se os parabéns, pelo 54.º aniversário foram cantados em inglês ou na língua de Camões. A foto foi partilhada pela mulher, nas redes sociais.