Barcelona com voz política no referendo à independência da Catalunha

Na sequência dos recentes acontecimentos na Catalunha, com a detenção de vários dirigentes do governo catalão, devido ao referendo de 1 de outubro, suspenso pelo Tribunal Constitucional espanhol, o Barcelona emitiu esta quarta-feira um comunicado, no qual o clube expressa o seu total apoio à realização da consulta popular.