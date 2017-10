0

0



Barcelona emite comunicado sobre situação da Catalunha e garante que vai continuar a competir

O Barcelona, a partir do seu presidente, Josep Maria Bartomeu, emitiu um comunicado, esta quinta-feira, acerca da situação atual da Catalunha. O dirigente dos culés exigiu um processo de diálogo e negociação para solucionar o futuro da região, respeitando a vontade da maioria dos cidadãos, pediu respeito pela instituição que dirige e anunciou que o clube vai continuar a competir, como sempre o fez. "As pessoas entendem-se através do diálogo", defendeu Bartomeu.