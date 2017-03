0

Barcelona está disposto a perder a cabeça por este novo Neymar

Já aqui lhe demos conta que Vinícius Júnior, avançado de 16 anos do Flamengo é cobiçado por Real Madrid e Barcelona, que parecem dispostos a ir até às últimas consequências para assegurarem o dianteiro o mais depressa possível. Este domingo, o 'As' avança que os catalães já terão ganhado a guerra aos merengues e assegurado a contratação do jogador embora o negócio ainda não tenha sido oficializado, uma vez que o jovem ainda é menor