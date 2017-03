0

Barcelona já se despede de Luis Enrique com os melhores momentos... por enquanto!

O Barcelona já divulgou um vídeo com os melhores momentos de Luis Enrique à frente da equipa, um dia depois do treinador dos catalães ter anunciado que deixa o clube no final da época. "Alguns dos melhores momentos de Luis Enrique como treinador do Barcelona. Temos a certeza que irá haver mais", escreveram os blaugranas na página de Facebook