Barcelona-Las Palmas sem adeptos nas bancadas... mas com invasor no relvado

Foram milhares os adeptos que ficaram à porta de Camp Nou, depois da decisão tomada de realizar o duelo entre Barcelona e Las Palmas sem adeptos nas bancadas. Ora, apesar do bloqueio, um adepto parece ter conseguido entrar no estádio e, para mais, invadir o relvado logo depois do terceiro golo de Leo Messi.