"Bardamerda?" Bruno de Carvalho aconselha... consulta do dicionário

Bruno de Carvalho reagiu com humor à abertura, pelo Conselho de Disciplina, de um processo contra si pelo uso da expressão 'bardamerda', motivado por uma queixa do Benfica. À saída da reunião com o grupo parlamentar do CDS, o presidente do Sporting aconselho uma ida ao dicionário para todos saberem com exactidão o significado do termo que utilizou no discurso de vitória nas eleições.