0

0



Barton desconfia de um central equatoriano nos golos de Messi por causa disto...

O Equador recebeu a Argentina já sem qualquer hipóteses de de qualificar para o Mundial'2018, ao contrário do adversário que necessitava de vencer a todo o custo. Lionel Messi puxou dos galões e fez os três golos no 3-1 final e tudo estava bem até que Joey Barton, que está banido da prática do futebol devido a apostas, chamou a atenção para o comportamento e posicionamento de Dario Aimar [número 23]. E de facto o médio inglês tem alguma razão, pois [no mínimo] o defesa-central da seleção equatoriana teve uma noite para esquecer. Mas daí até a um possível envolvimento em manipulação de resultados vai um longo caminho...