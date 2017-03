0

0



Bataglia e Martínez levam 'guerreiros' junto dos mais novos

Rodrigo Battaglia e Tomás Martínez conviceram esta quarta-feira com as crianças do Jardim de Infância e Escola Básica do Bairro da Alegria, em Braga, e, como documentam as fotos, o que não mesmo foi alegria e boa disposição.



(Fotos: Simão Freitas)