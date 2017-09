0

Bayern Munique diverte-se na Oktoberfest após ser surpreendido pelo Wolfsburgo

O plantel do Bayern Munique aproveitou este sábado para se divertir na Oktoberfest. Na sexta-feira, no jogo da abertura da 6.ª jornada da Bundesliga, os pentacampeões empataram em casa com o Wolfsburgo (2-2).