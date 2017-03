3

Bayern Munique festejou em Londres, mas Rummenigge ainda se 'assustou'

Depois de carimbada a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões com nova goleada frente ao Arsenal (por 5-1), o Bayern Munique organizou um jantar ainda em Londres com a equipa e restante comitiva. O diretor executivo do clube, Karl-Heinz Rummenigge, também marcou presença e até revelou que ainda se 'assustou' no jogo...