Belenenses de pé quente vence bola na barra solidário

A equipa de futsal do Belenenses sagrou-se a grande vencedora do desafio solidário levado a cabo pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na sequência do playoff da Taça da Liga de futsal, que decorre este fim de semana em Gondomar. As equipas participantes foram as do Benfica, Sporting, Belenenses, Modicus, Fundão, Leões de Porto Salvo, Futsal Azeméis e o Sp. Braga, equipas que estarão em competição pela conquista da Taça da Liga de futsal. O emblema do Restelo venceu o desafio com 3 remates certeiros e vai entregar um cheque no valor de mil euros à Santa Casa da Misericórdia de Oliveira de Azeméis.