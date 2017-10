0

0



Belkaroui assusta após choque com jogador do Canelas

Susto com o defesa central do Moreirense na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. Belkaroui cai no relvado após choque com Augusto, jogador do Canelas, na sequência de um canto, e é transportado para o hospital de ambulância. [Fotos: Lusa]