Ben El-Mhanni: Do YouTube para os relvados de Inglaterra

Chama-se Yasin Ben El-Mhanni e é a prova de que dar cartas no YouTube pode motivar mudanças radicais na vida. Há meio ano era apenas e só um youtuber de sucesso pelas habilidades que faz com a bola. Agora, desde esta quarta-feira, é um jogador profissional de futebol com a presença num jogo da Taça de Inglaterra no currículo. Fê-lo pelo Newcastle, diante do Birmingham City, num jogo no qual foi titular pela equipa de Rafa Benítez.