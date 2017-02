2478

Benfica ajuda no ranking da UEFA

O triunfo do Benfica na primeira mão dos 'oitavos' frente ao Dortmund ajudou Portugal a aumentar ligeiramente a vantagem sobre a 7.ª classificada Rússia. Com a França já distante, o futebol português só tem duas equipas nas provas europeias. Na próxima semana é a vez do FC Porto...