Benfica e Aves não se podem queixar de falta de apoio

Os autocarros do Aves e do Benfica chegaram ao estádio na Vila das Aves a meio da tarde deste domingo, onde as duas equipas se defrontam a partir das 18 horas. Os adeptos das águias estiveram presentes em massa para dar um último incentivo aos atletas, antes de entrarem em campo [Fotografias: Simão Freitas]