Benfica entre os que mais receitas tiveram: veja o 'top-30'

A lista de clubes com melhores receitas em 2015/2016, segundo o estudo 'Football Money League' da Deloitte, tem algumas surpresas. O Benfica é o mais bem colocado dos clubes portugueses, na 27.ª posição com receitas de 152,1 milhões de euros, com o FC Porto e o Sporting a constarem nos primeiros 75 lugares, ainda que sem que a empresa adiante uma posição precisa.