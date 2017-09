95

1



Benfica 'garantido' em "todas as frentes": Fejsa fez isto... seguríssismo

As campanhas publicitárias viram agora a luz do dia, mas o Benfica já assinou, em agosto, com a SABSEG Seguros, um protocolo de colaboração válido para os próximos cinco anos (renovável por mais cinco), tendo como principal preocupação os sócios e a forma como estes podem ajudar a fortalecer o clube a médio prazo. Fejsa foi o escolhido para os cartazes que contemplam uma campanha que com "dois adeptos muito especiais do Benfica, que mostram a forma como vivem apaixonadamente o clube". Veja aqui o making of