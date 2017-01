0

Benfica marcou um golo do laboratório... de Vitória

As estatísticas da empresa InStat mostram que o Benfica é a equipa na Liga que mais tempo tem a bola em posse antes de um golo, com média de 26.8 segundos. O 1-0 frente ao V. Guimarães (Taça CTT) é exemplo: foram 32 segundos com a bola a circular por sete jogadores