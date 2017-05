276

Benfica pondera contratar Sinan Gumus: veja do que é capaz

Extremo alemão do Galatasaray, Sinan Gumus tem sido mais um jogador a ser apontado para reforçar o plantel do Benfica para a próxima temporada. Aqui pode ver alguns dos seus melhores momentos com a camisola do emblema turco e o que esperar do extremo de 23 anos.