Benfica tem uma coisa a dizer a Fejsa...

Fejsa cumpriu no sábado, frente ao Paços de Ferreira, o 100.º jogo oficial com a camisola do Benfica e os encarnados não deixaram de assinalar a 'efeméride' este domingo com a divulgação de um vídeo nas redes sociais. O sérvio, a quem também chamam 'papa-títulos', está a cumprir a sua quinta época na Luz