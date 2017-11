Bernardo Silva quer saber o segredo de André Silva... para conquistar as italianas

São duas das maiores esperanças de Portugal para o futuro, partilham o mesmo apelido mas, ao que parece, têm muito mais em comum do que essas 'curiosidades'. André Silva e Bernardo Silva são também bons amigos fora do relvado, algo que ficou patente esta sexta-feira numa sessão de perguntas e respostas feita pelo Facebook do AC Milan ao avançado... Ora veja!