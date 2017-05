0

Bessa transformou-se num mini Estádio da Luz

O Estádio do Bessa transformou-se num mini Estádio da Luz assim que o apito final soou no duelo entre Boavista e Benfica. Recentemente campeões, os adeptos encarnados celebraram a conquista com os jogadores ainda em pleno relvado do reduto axadrezado.