'Birras' de Neymar em livres e penáltis: algo que vem de longe

O relacionamento entre Neymar e Edinson Cavani ficou comprometido na noite de domingo quando o brasileiro recém chegado ao Paris Saint-Germain decidiu desafiar o companheiro de equipa em duas ocasiões quando estava em causa quem iria marcar um livre (57') e um penálti (80') frente ao Lyon. A disputa continua a merecer destaque em todo o Mundo e alguns adeptos recordam certamente uma outra situação similar, que aconteceu em 2010 com Neymar ao serviço do Santos, numa partida diante do Atlético Goianiense. O avançado sofreu falta para penálti e queria ser ele a marcar, mas o treinador Dorival Junior recusou e deu ordens para fosse Marcelo a bater, o que irritou o jovem futebolista, na altura com apenas 18 anos.