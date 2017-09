38

Bis de Marco Paixão rende empate ao Lechia Gdansk

O Lechia Gdansk empatou (3-3) na receção ao Jagiellonia e bem pode agradecer a Marco Paixão o facto de não ter perdido em casa. Depois de ter estado a perder por 3-1, foi um bis do avançado português que evitou a derrota: aos 59', a passe de do recém-entrado Romário Baldé, reduziu a diferença; e já nos descontos (90'+3) fixou o resultado final com um cabeceamento certeiro. Com 8 golos em nove jornadas, Marco Paixão é o segundo melhor marcador do campeonato polaco.