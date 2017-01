450

Bobby Charlton entrega o 'seu' título a Wayne Rooney

Antes do Manchester United-Wigan, da Taça de Inglaterra, Bobby Charlton entregou a Wayne Rooney o 'título' de melhor marcador dos red devils - 250 golos, marca conseguida no jogo com o Stoke City - que pertencia ao histórico jogador que havia somado 249 tentos com a camisola do United.