Bolachas, flores e os 'huevos' de Sergio Ramos: a vitória do Real Madrid deu para tudo

O Real Madrid afastou o Nápoles da Liga dos Campeões depois de mais uma vitória frente aos italianos por 3-1. Os pupilos de Sarri cumpriram com o seu papel até ao intervalo, mas os merengues deram a volta ao resultado na segunda metade do jogo, com Sergio Ramos em grande destaque. Ora, os 'memes' que rapidamente começaram a circular na Internet dão disso mesmo conta...