0

0



Bomba de Carrasco repõe a igualdade no Vicente Calderón

Aos 86 minutos, o Atlético Madrid perdia, por 2-1, com o Celta de Vigo, no Vicente Calderón. Esta bomba de Ferreira-Carrasco teve o dom de, não apenas restabelecer a igualdade, mas também de embalar os 'colchoneros' para a vitória, que surgiria com mais um golo de Griezmann, que consumou a 'remontada', como se diz no país vizinho.