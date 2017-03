0

'Bomba' dos red devils rebentou com a 'gaveta' do Middlesbrough

O Manchester United chegou ao 2-0 frente ao Middlesbrough com este potente remate de Lingard que entrou no ângulo superior direito da baliza à guarda de Víctor Valdés, deixando o espanhol 'pregado' ao relvado. Há remates que entram na 'gaveta' e depois há 'bombas' que rebentam com a 'gaveta...