Boufal fintou meia equipa e fez o golo de uma vida

Soufiane Boufal marcou no sábado, diante do WBA, o golo que valeu o triunfo ao Southampton, mas o golo do argelino foi muito mais do que isso. A jogada, autenticamente de sonho, promete figurar na lista dos melhores golos do ano, já que começou bem dentro do meio campo defensivo, contou com vários adversários ultrapassados e terminou com uma finalização perfeita.