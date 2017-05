12

Bourdais sofre acidente assustador a 370 km/h

A qualificação para a Indy 500 ficou marcada por um assustador acidente a envolver o francês Sebastien Bourdais, que a mais de 370 km/h chocou com enorme violência no muro de proteção. O francês ficou ferido no acidente, com múltiplas fraturas da pélvis e uma na sua anca direita, e teve de ser transportado de emergência para o hospital, onde já foi alvo de uma intervenção cirúrgica.